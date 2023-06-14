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В Госдуме захотели штрафовать водителей за еще один вид опьянения

В Госдуме захотели штрафовать водителей за лекарственное опьянение. Внесенный в нижнюю палату парламента законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В Госдуме захотели штрафовать водителей за лекарственное опьянение
© 123rf.com

Авторы инициативы предлагают внести поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят привлекать к ответственности водителей, в организме которых во время медицинского освидетельствования на состояние опьянения обнаружены вещества, входящие в состав лекарств и ухудшающие внимание, но не относящиеся к этиловому спирту, а также к наркотическим и психотропным средствам или их аналогам.

В пояснительной записке уточняется, что предлагаемые поправки потребуют создания перечня разрешенных лекарственных препаратов, замедляющих реакцию человека. В него могут быть включены анестетики, противоэпилепческие препараты, средства, применяемые при болезни Паркинсона, а также снотворные и седативные медикаменты.

Штрафы на дороге, о которых все забывают

Ранее стало известно, что в России придумали ряд новых штрафов для автомобилистов. Согласно соответствующему проект постановления правительства, водителей смогут штрафовать за применение летних шин зимой, за передвижение на авто с неисправной антиблокировочной системой и за нештатные газоразрядные лампы в фарах.

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