До России добрался Chevrolet Onix

Один из частников привез в Россию Chevrolet Onix. Как выяснила "Российская газета", за седан 2023 года выпуска без пробега просят 1 850 000 рублей. Сейчас за такие деньги можно купить новую Lada Vesta.

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Комплектация автомобиля в объявлении не указана. При этом известно, что уже в "базе" Onix оснастили двумя подушками безопасности, кондиционером, мультимедийной системой с восьмидюймовым экраном, а также системой стабилизации и ABS. Топовые седаны дополнены парктрониками, климат-контролем, беспроводной зарядкой для смартфонов, подогревом всех сидений и 16-дюймовыми колесными дисками.

В то же время продавец указывает, что у Onix трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 литра, который выдает 116 л.с. Он работает с шестиступенчатым "автоматом". Такой седан может разогнаться до "сотни" за 13,7 секунд.

Напомним, Chevrolet Onix собирают в Узбекистане и Казахстане. Руководство GM наложило жесткий запрет на экспортные поставки моделей российским дилерам. Нарушение этого эмбарго грозит автозаводам санкциями, включая остановку конвейеров. В то же время соседних странах седан предлагают со 132-сильным трехцилиндрвым турбомотором и автоматической коробкой передач, а также со 90-сильнм атмосферником и механической коробкой.