Jeep отзовет 330 тысяч Grand Cherokee из-за отваливающихся пружин

В Jeep решили отозвать около 330 тысяч Grand Cherokee последних годов выпуска из-за неисправности, которая может обнаружиться во время движения. Об этом сообщает Carscoops.

Как отмечает издание, когда были представлены новые Grand Cherokee и Grand Cherokee L, в Jeep рассказали, что внедорожники производятся на новом заводе, который делает ставку на исходное качество. Несмотря на это, ряд моделей пришлось отозвать.

Дефект в задней подвеске потребовал отзыва 217 099 автомобилей Grand Cherokee L 2021-2023 годов выпуска и 114 302 автомобилей Grand Cherokee 2022-2023 годов выпуска. Всего отозван будет 331 401 автомобиль. Проблема не затрагивает модели, оснащенные пневмоподвеской.

Согласно документам, поданным в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США, отзываемые автомобили оснащены винтовой пружиной подвески, которая может отсоединяться во время движения. В Jeep подчеркивают, что проблема связана не с дефектом детали, а с нарушениями при сборке.

Сейчас Jeep известно о 21 таком случае, но ни один из них не привел к авариям или травмам водителей и пассажиров. Однако очевидные причины для беспокойства есть, подчеркивает Carscoops. Внезапное отсоединение винтовой пружины может серьезно повлиять на динамику движения авто и повысить риск ДТП.