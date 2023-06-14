Gelandewagen, катер и часы можно купить одним комплектом

Комплект, состоящий из внедорожника Mercedes-Benz G-класса, скоростного катера и эксклюзивных часов предлагает компания Brabus. Цена комплекта составляет 1,4 млн евро. Об этом пишет iXBT.

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За эту сумму Brabus продает комплект, включающий в себя внедорожник Mercedes-Benz G-класса Brabus 800 с двигателем V8 мощностью 800 л.с., который разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды. Также в него входит скоростной катер Brabus Shadow 900 Stealth Green Signature Edition с двумя двигателями V8 Mercury Marine 450R мощностью 900 л.с..

Кроме того, предлагаются часы Panerai Submersible S Brabus Verde Militare Edition из материала Carbotech, которые стоят около $50 тыс. и являются водонепроницаемыми.