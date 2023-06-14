$83.64+1.0090.39+1.38

Gelandewagen, катер и часы можно купить одним комплектом

Комплект, состоящий из внедорожника Mercedes-Benz G-класса, скоростного катера и эксклюзивных часов предлагает компания Brabus. Цена комплекта составляет 1,4 млн евро. Об этом пишет iXBT.

Gelandewagen, катер и часы можно купить одним комплектом
© Auto.ru

За эту сумму Brabus продает комплект, включающий в себя внедорожник Mercedes-Benz G-класса Brabus 800 с двигателем V8 мощностью 800 л.с., который разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды. Также в него входит скоростной катер Brabus Shadow 900 Stealth Green Signature Edition с двумя двигателями V8 Mercury Marine 450R мощностью 900 л.с..

Кроме того, предлагаются часы Panerai Submersible S Brabus Verde Militare Edition из материала Carbotech, которые стоят около $50 тыс. и являются водонепроницаемыми.

Автомобиль оснащен лебедкой спереди, козырьком над лобовым стеклом с LED-подсветкой и силовым брусом под бампером с лестницей для доступа на крышу. На верхнем багажнике закреплены топор и саперная лопатка. Скорость шин ограничена на отметке 210 км/ч, а катер может разгоняться до 111 км/ч.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители