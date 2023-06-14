Porsche шестой год подряд признали лучшим люксовым брендом

Британское консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало ежегодный рейтинг лучших брендов с сегменте класса люкс, и Porsche в очередной раз оказалась на первом месте. Стоимость бренда за минувший год увеличилась на девять процентов, до 36,76 миллиарда долларов. По этому показателю автомобильная марка обогнала двух других лидеров, вошедших в первую тройку — Louis Vuitton и Chanel.

© Motor.ru / Porsche

В десятку лучших люксовых брендов, помимо Porsche, попал всего один автопроизводитель — это Ferrari, которая теперь замыкает топ-10 с показателем 7,42 миллиарда долларов (снижение на 7,7 процента). Brand Finance также отметил итальянскую марку суперкаров Lamborghini, которая стала самым быстрорастущим автомобильным брендом, — ее стоимость за год подскочила в 2,2 раза. Теперь Lamborghini занимаем 18-ю строчку вместо 30-й годом ранее.

На 24 строчке расположилась британская автомобильная марка Bentley, а на 32 место поднялся Rolls-Royce, который в прошлом году был 38-м. Других автопроизводителей в рейтинге, насчитывающем 50 люксовых брендов, нет. Полный список можно посмотреть по ссылке на сайте агентства.