Что будут выпускать в Петербурге вместо Toyota

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что концерн ВКО "Алмаз-Антей" планирует задействовать бывший завод Toyota для производства электромобилей класса B+, "гибридов" на газе и водороде, а также легких коммерческих электрокаров, построенных на единой платформе E-Neva.

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"Кроссовер - только один из нескольких вариантов широкого модельного ряда, которые предполагается создать на единой платформе. В планах концерна - городской электромобиль класса B+, легкий коммерческий электромобиль, а также "гибриды", использующие газ или водород", - цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские активы японской Toyota, включая автозавод в Санкт-Петербурге, проданы ФГУП "НАМИ" без опциона на обратный выкуп.

По словам вице-премьера, все необходимые бумаги были подписаны еще в конце марта. Соглашение включает в себя полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю.