Tesla уличили в утаивании реального числа аварий с активированным автопилотом

Издание The Washington Post опубликовало информацию, раскрывающую неожиданные факты о количество аварий, связанных с использованием автопилота Tesla.

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Оказалось, что реальные цифры превышают ранее предоставленные компанией данные. Отчёт наших коллег показал, что начиная с 2019 года было зафиксировано 736 ДТП с участием автомобилей Tesla, где автопилот был активирован в момент аварии.

Более того, данные Государственной администрации контроля безопасности на дорогах (NHTSA) свидетельствуют о растущей тенденции количества происшествий.

По информации, опубликованной ранее, на конец июня 2022 года было известно только о трёх летальных случаях. Но нынешний документ говорит о 17 авариях с трагическим исходом.

Следует отметить, что количество смертельных случаев, связанных с автопилотом Tesla, ничтожно мало по сравнению с общим числом ДТП. В 2022 году на дорогах погибло более 40 000 человек.