Новую Lada X-Cross 5 показали на ПМЭФ-2023

На Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ представил новую модель - кроссовер Lada X-Cross 5, смысл названия которого накануне раскрыл президент компании Максим Соколов.

В основе Lada X-Cross 5 лежит китайский "паркетник" FAW Besturn T55, он имеет следующие габариты: 4525 х 1845 х 1615 мм, размер колёсной базы - 2700 мм.

Новинка получила турбированный двигатель объёмом 1,5 литра (мощность не уточняется, на "доноре" он выдаёт 160 л.с.) в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод - передний.

Известно, что в максимальной комплектации Lada X-Cross 5 получил адаптивный круиз-контроль с системами экстренного торможения, слежения за полосой.

Подробности о новинке, вероятно, будут раскрыты сегодня - во время церемонии старта серийного производства на заводе "Lada Санкт-Петербург", который в начале этого года перешёл от Nissan под управление АО "АвтоВАЗ".

В течение двух лет к Lada X-Cross 5 присоединятся ещё две модели: седан и кроссовер сегмента D. В качестве основы для седана может быть выбран FAW Bestune B70, который сфотографировали неподалёку от инжинирингового центра в Тольятти.