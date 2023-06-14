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Бизнес-седаны Toyota Camry и Toyota Avalon подешевели в России на 500-850 тысяч рублей

В России началось снижение цен на бизнес-седаны Toyota Camry и Toyota Avalon, поставляемые по схеме параллельного импорта.

Бизнес-седаны Toyota подешевели на 500-850 тысяч рублей
© Южный автомобиль

Так, дилеры сейчас продают бизнес-седаны Toyota Camry китайского производства с двигателем 2,5 литра, восьмиступенчатым автоматом, в комплектации Luxury Edition по цене от 4 090 000 до 4 290 000 рублей.

Южный автомобиль

На автомобили предоставляется дилерская гарантия два года при условии прохождения техобслуживания в фирменных сервисах. Еще весной аналогичная Toyota Camry стоила минимум 4 590 000 рублей.

Южный автомобиль

Седаны Toyota Avalon подешевели еще сильнее. Например, в Москве сразу несколько дилеров предлагают своим клиентам седаны в комплектации Luxury, которые оснащены 2,5-литровым двигателем мощностью 209 лошадиных сил. Стоят такие машины 4 350 000 рублей, хотя еще месяц назад аналогичный седан стоил 5 400 000 рублей.

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