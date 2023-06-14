Бизнес-седаны Toyota подешевели на 500-850 тысяч рублей

В России началось снижение цен на бизнес-седаны Toyota Camry и Toyota Avalon, поставляемые по схеме параллельного импорта.

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Так, дилеры сейчас продают бизнес-седаны Toyota Camry китайского производства с двигателем 2,5 литра, восьмиступенчатым автоматом, в комплектации Luxury Edition по цене от 4 090 000 до 4 290 000 рублей.

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На автомобили предоставляется дилерская гарантия два года при условии прохождения техобслуживания в фирменных сервисах. Еще весной аналогичная Toyota Camry стоила минимум 4 590 000 рублей.

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