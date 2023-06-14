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НАМИ выкупила Bosch в Самаре: здесь будут выпускать ABS и ESP

ФГУП "НАМИ" сообщает о заключении сделки по приобретению ООО "Роберт Бош Самара". Перезапуск завода запланирован на следующий год.

Выкупленный НАМИ завод Bosch в Самаре будет выпускать ABS и ESP
© Пресс-служба ФГУП "НАМИ" и Bosch

"На момент заключения сделки в компании "Роберт Бош Самара" работает 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат свою работу на предприятии", - отмечается в официальном сообщении НАМИ.

Завод сохранит свой основной профиль. Приоритетом являются системы безопасности: антиблокировочная (ABS) и стабилизации движения (ESP/ESC) - их выпуск начнётся в 2024 году. На проектные мощности предприятие планирует выйти в 2025-м.

Выпуском ABS и ESC в России также занимается компания "Итэлма". Системы в скором времени появятся на серийных автомобилях, причём не только на Lada, но и на моделях китайских брендов, собираемых в РФ.

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