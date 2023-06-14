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ФСИН направит на "АвтоВАЗ" осужденных к принудительным работам

Для работы на «АвтоВАЗе» планируется привлечь осужденных к принудительным работам. Соответствующие переговоры состоялись между представителем компании и начальником УФСИН по Самарской области. Об этом сообщается на сайте областного управления ФСИН.

Осужденных к принудительным работам направят на "АвтоВАЗ"
© LADA

«Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1100 человек и еще около 2900 человек к январю 2024 года. Из них до 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам. На предприятии востребовано 19 наименований специалистов. Среди них – слесарь механосборных работ, оператор металлообрабатывающего оборудования, кузнец-штамповщик, маляр», — отмечается в сообщении ФСИН.

Привлечение к труду на «АвтоВАЗе» осужденных потребовалось в связи с планируемым увеличением темпов производства на 28% с сентября 2023 года и на 40% на первом главном конвейере с января 2024 года, а также напряженной ситуацией на рынке труда Тольятти и Самарской области, отмечается в сообщении ФСИН.

Ранее к практике привлечения на работу осужденных обратился автозавод «Урал».

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