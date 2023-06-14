На «АвтоВАЗе» будут работать осужденные

«Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1100 человек и еще около 2900 человек к январю 2024 года. Из них до 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам. На предприятии востребовано 19 наименований специалистов. Среди них – слесарь механосборных работ, оператор металлообрабатывающего оборудования, кузнец-штамповщик, маляр», — отмечается в сообщении ФСИН.