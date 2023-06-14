Volkswagen из мультфильма заметили в Париже

Полностью выдуманный электрический Volkswagen Beetle из мультфильма «Леди Баг и кот Нуар» неожиданно был замечен в Париже, пишет Carscoops.

© Кадр из мультфильма

По данным издания, полноразмерный концепт электрокара был припаркован на видном месте рядом с местом проведения мероприятия, связанного с франшизой Miraculous.

Машина выглядит абсолютной копией 3D-модели с постера фильма, но в натуральную величину. При этом задняя часть автомобиля очень похожа на серийные Beetles 1997 и 2011 годов благодаря круглым задним фонарям и встроенному спойлеру с утиным хвостом.

Однако упор под передним колесом говорит о том, что тормозов и силового агрегата под кузовом нет.

«По габаритам автомобиль похож на последний серийный Beetle, производство которого было прекращено в 2019 году», - отмечается в статье.

Carscoops.com

При этом издание увидело в появлении виртуальной машины в реальном мире намек на возможное возвращение модели в линейку бренда. Ранее бывший генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс предположил, что на этой платформе «вероятно создание эмоциональных автомобилей».