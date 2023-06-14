В Северной Корее появились китайские автомобили BYD

Китайские автомобили BYD завезли в Северную Корею, но упоминания об этом сразу удалили.

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Англоязычный ресурс Nkrecognition.com опубликовал фотографии машин марки BYD в одном из автосалонов в Пхеньяне. Почти сразу же снимки были удалены, но порталу «Китайские автомобили» удалось сделать скриншот публикации: машины BYD появились в шоу-руме нового бренда Madusan, под которым, вероятно, электрокары и будут продаваться на северокорейском рынке. Это позволит BYD избежать международных санкций.

На фотографии, сделанной в выставочном зале салона, запечатлены два седана BYD Qin Plus в разных цветах и один кроссовер BYD Yuan Plus. Первый производится в Китае уже два года, и его можно купить в том числе в России — машины возят в страну усилиями дилеров. Седан, который по размерам чуть крупнее Skoda Octavia, представлен в гибридной и электрической версиях.

Электрический вариант приводит в движение единственный электромотор на передней оси, который развивает 136 лошадиных сил. На выбор предложены несколько батарей разной емкости, на 47,5, 57,6 и 71,7 киловатт-часа, а запас хода варьируется от 400 до 600 километров. В Северную Корею привезли именно эту версию.

Соцсети КНДР

Кроссовер BYD Yuan Plus — это модель 2021 года, которая доступна с 204-сильным электромотором и батареями емкостью 49,92 или 60,48 киловатт-часа.

Цены на автомобили для рынка Северной Кореи неизвестны. В Китае седан BYD Qin Plus стоит 129 800 до 175 800 юаней (примерно 1,4-2 миллиона рублей), а кроссовер Yuan Plus — 134-154 тысячи юаней (1,5-1,7 миллиона рублей).