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Tesla разыграет Cybertruck среди владельцев электромобилей

Пользователи мобильного приложения Tesla получили официальное приглашение на розыгрыш призов, главным призом в котором станет Cybertruck. Будет только один приз, но компания обещает, что у него будет самый низкий возможный номер VIN.

Tesla разыграет Cybertruck среди владельцев электромобилей
© ПроКроссовер.ру

Участвовать может любой желающий, имеющий не менее 500 реферальных кредитных баллов на своей учетной записи в приложении Tesla. Компания присуждает эти виртуальные кредитные баллы в качестве кэшбэка за покупки и рекомендации.

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