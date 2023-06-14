Tesla разыграет Cybertruck среди владельцев электромобилей
Пользователи мобильного приложения Tesla получили официальное приглашение на розыгрыш призов, главным призом в котором станет Cybertruck. Будет только один приз, но компания обещает, что у него будет самый низкий возможный номер VIN.
Участвовать может любой желающий, имеющий не менее 500 реферальных кредитных баллов на своей учетной записи в приложении Tesla. Компания присуждает эти виртуальные кредитные баллы в качестве кэшбэка за покупки и рекомендации.
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