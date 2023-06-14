Дилер рассказал о спросе россиян на новый флагман АвтоВАЗа

В листе ожидания интерес распределился практически поровну между версиями с 90 и 106 л.с. Первые машины, которые мы выдали, были с 90 л.с. Если говорить об интересе клиентов к новой Vesta, то он на уровне 2015 года, когда появилась первая генерация модели", - отметил Шапринский.