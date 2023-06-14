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Дилер рассказал о спросе на новую Lada Vesta

Продажи новой Lada Vesta начались 9 июня. Директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский рассказал "Российской газете" об интересе россиян к флагману АвтоВАЗа.

Дилер рассказал о спросе россиян на новый флагман АвтоВАЗа
© Пресс-служба АвтоВАЗа

"За первые дни в наших петербургских салонах было продано более 15 машин Lada Vesta. Больше половины из них - в комплектации Comfort. Основной объем сделок - это розничные продажи, но уже есть и первые корпоративные покупатели.

В листе ожидания интерес распределился практически поровну между версиями с 90 и 106 л.с. Первые машины, которые мы выдали, были с 90 л.с. Если говорить об интересе клиентов к новой Vesta, то он на уровне 2015 года, когда появилась первая генерация модели", - отметил Шапринский.

Напомним, для покупателей автомобили доступны сразу во всех типах кузова: седан, Cross седан, SW и SW Cross. Цена новинки - от 1 239 900 рублей.

Линейка силовых агрегатов представлена 90-сильным 8-клапанным двигателем 1,6 литра и 106-сильным 16-клапанным мотором аналогичного объёма, оба работают в паре с 5-ступенчатой МКП.

Силовой агрегат 1,8 литра (122 л.с.), который будет трудиться с вариатором, появится на флагмане АвтоВАЗа в начале 2024 года. Тогда же автомобиль обзаведется и ESP.

Также АвтоВАЗ раскрыл название удлиненной версии Lada Vesta. Она будет называться Aura. Известно, что такая "Веста" получит увеличенную на 250 мм колёсную базу, что сделает заднюю часть салона просторнее.

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