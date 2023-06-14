Другой Nissan Pathfinder выбрался на тесты

Ожидается, что серийный кроссовер практически полностью повторит своего предвестника. Такой SUV пока заявлен только для одной страны.

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Минувшей весной компания Nissan представила на автосалоне в Шанхае концепт Pathfinder, который предвещал кроссовер, созданный специально для Китая. Тот прототип оказался не похож на глобальный одноименный SUV – у него были иные дизайн и интерьер. В рамках презентации объявили, что серийное воплощение встанет на конвейер локального завода СП Nissan и Dongfeng в четвертом квартале текущего года. Так вот теперь в Поднебесной впервые застукали альтернативный Pathfinder. Фото замаскированного тестового образца мигом разлетелось в китайском сегменте Сети: в частности, его выложил на своей странице в Weibo пользователь под ником yuanqicong (袁启聪).

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Судя по снимку, товарный Nissan Pathfinder для КНР в целом сохранит внешность шоу-кара. Особенности китайского кросса – широкая радиаторная решетка с горизонтальными полосками, фары более привычной формы и сделанные в виде единой плашки задние фонари. А вот встроенных в решетку светодиодных линий, как у концепта, пока не видать: то ли они заклеены, то ли в итоге от них решено отказаться. Об этом узнаем уже после премьеры серийного кроссовера. Ну и отметим, что предназначенный для Китая SUV больше похож на родственный паркетник Infiniti QX60, тогда как у глобального Pathfinder вполне себе брутальный облик.

В салон шпионам заглянуть пока не удалось. Впрочем, внутри серийный кросс тоже, скорее всего, повторит шанхайский прототип. В этом случае у Nissan Pathfinder будут установленные вплотную друг к другу экраны приборки и мультимедийной системы, причем второй дисплей чуть «утопят». Кросс предложат в трехрядном исполнении.

О технике сам Nissan не рассказывал. Некоторые китайские профильные СМИ прочат новинке бензиновую «турбочетверку» 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия – такой двигатель ставят и на местный Infiniti QX60, на этом кроссовере мотор выдает 252 л.с. Глобальный Pathfinder оснащается «атмосферником» V6 3.5.