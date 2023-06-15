Супермощный преемник Kia Stinger появится через два года

Преемник Kia Stinger появится через два года. Он будет супермощным
Kia Stinger будет окончательно исключён из модельного ряда корейской марки в этом году. В 2025 году у "Стингера" может появиться идеологический преемник.
Издание ET News пишет, что Kia работает над проектом GT1 - среднеразмерным седаном, который может стать альтернативой ушедшему Stinger. В сообщении говорится о том, что новинка будет представлена в Е-сегменте, поэтому, скорее всего, окажется крупнее "Стингера".
Автомобиль разрабатывается на новой платформе eM, которая позволяет устанавливать большие тяговые батареи - ориентировочно ёмкостью 113,2 кВт·ч. Это больше, чем у Mercedes EQS, Kia EV9 и Tesla Model S. Предполагаемый запас хода - 800 км.
И это отличный показатель, если принять во внимание отдачу нового силовой установки суперкара. Максимальная мощность будет у двухмоторной версии - 450 кВт (примерно 612 л.с.), что сделает условного преемника "Стингера" самой мощной моделью, статус которой в настоящее время у Kia EV6 GT (585 л.с.).