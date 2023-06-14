Компания Volkswagen обновит Jetta для РФ
Как сообщает издание SPEEDME.RU, Volkswagen обновит дизайн не только тех моделей, что будут выпущены в ближайшие месяцы в Европе и США, но и Volkswagen Sagitar. Под таким названием известен седан, имеющий множество сходств с отечественной Jetta.
На данный момент проводятся тесты новой модели Sagitar, первый показ которого состоится в Китае в следующем году. Посмотрев на его фото, можно заметить более современный дизайн и изящные тонкие фары. Авто также отличается открытой нижней решеткой радиатора в виде сот, а его бампер украшают вставки из хрома.
Ожидается, что в сотрудничестве с FAW в технической части седана используют платформу «MQB A2», которая поможет увеличить пространство внутри автомобиля и улучшить эффективность двигателей. Также, по слухам, внутри модели должен оказаться бензиновый 1.5 e-TSI с микрогибридной технологией.