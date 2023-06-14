Volkswagen обновит Jetta для РФ

Как сообщает издание SPEEDME.RU, Volkswagen обновит дизайн не только тех моделей, что будут выпущены в ближайшие месяцы в Европе и США, но и Volkswagen Sagitar. Под таким названием известен седан, имеющий множество сходств с отечественной Jetta.

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На данный момент проводятся тесты новой модели Sagitar, первый показ которого состоится в Китае в следующем году. Посмотрев на его фото, можно заметить более современный дизайн и изящные тонкие фары. Авто также отличается открытой нижней решеткой радиатора в виде сот, а его бампер украшают вставки из хрома.