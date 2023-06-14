$83.64+1.0090.39+1.38

Компания Volkswagen обновит Jetta для РФ

Как сообщает издание SPEEDME.RU, Volkswagen обновит дизайн не только тех моделей, что будут выпущены в ближайшие месяцы в Европе и США, но и Volkswagen Sagitar. Под таким названием известен седан, имеющий множество сходств с отечественной Jetta.

Volkswagen обновит Jetta для РФ
© Моя Москва.онлайн

На данный момент проводятся тесты новой модели Sagitar, первый показ которого состоится в Китае в следующем году. Посмотрев на его фото, можно заметить более современный дизайн и изящные тонкие фары. Авто также отличается открытой нижней решеткой радиатора в виде сот, а его бампер украшают вставки из хрома.

Ожидается, что в сотрудничестве с FAW в технической части седана используют платформу «MQB A2», которая поможет увеличить пространство внутри автомобиля и улучшить эффективность двигателей. Также, по слухам, внутри модели должен оказаться бензиновый 1.5 e-TSI с микрогибридной технологией.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители