Для машин будущих мам придумали новый знак

В Госдуму внесен законопроект, который в случае принятия даст право беременным женщинам бесплатно использовать платные парковочные места в течение первого часа стоянки авто. Кроме того, предложено ввести специальный опознавательный знак "Беременная" для их машин.

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Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции "Новые люди", в том числе вице-спикер Владислав Даванков.

Инициаторы считают, что поиски парковки повышает стресс и увеличивают риски для здоровья будущих мам. В этой связи предлагается внедрить спецзнак "Беременная" для установки на автомобили и разрешить таким женщинам бесплатно пользоваться платной парковкой на протяжении одного часа.

"Они смогут спокойно припарковаться в любом месте и не переживать, что из-за проблем с оплатой в подвисающем приложении они опоздают в женскую консультацию", - пояснил журналистам Даванков.

Опознавательный знак также должен послужить целям предупреждения опасных маневров остальными водителями в отношении авто с беременными гражданками.