Автопроизводитель АвтоВАЗ и ФСИН рассматривают возможность привлечения осужденных на исправительные работы для производства автомобилей. Эта идея связана с планами завода по увеличению объемов производства и нехваткой кадров в Тольятти. Об этом пишет Auto.ru.

Согласно заявлению АвтоВАЗа, с сентября 2021 года объемы сборки автомобилей должны вырасти на 28%, а к январю 2024 года - на 40%. Для этого заводу нужно нанять до 2900 новых сотрудников. Однако из-за напряженной ситуации на рынке труда Самарской области, набор персонала традиционными методами может оказаться затруднительным.

Исходя из этого ФСИН рассматривает возможность набора рабочих из числа осужденных, которые будут отбывать наказание на АвтоВАЗе. В настоящее время завод нуждается в рабочих 19 специальностей, включая слесарей, кузнецов-штамповщиков и маляров. Однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.