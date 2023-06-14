Mercedes-Benz вернет к жизни суперкар из 70-х

Mercedes-Benz вернет к жизни суперкар C111 из 70-х
Компания Mercedes-Benz опубликовала тизеры современной версии суперкара C111 из 70-х.
Судя по изображениям, ретрокупе получит необычную светотехнику, а также дизайн в стиле предшественника. Кроме того, спорткару может достаться электрическая силовая установка, что, в общем-то, соответствует духу времени, хотя у оригинально C111 были и роторно-поршневые двигатели, и бензиновые «восьмерки», и даже дизельные рядные «пятерки». Дата премьеры пока неизвестна.
Скорее всего, за основу нового концепта Mercedes-Benz возьмет вторую версию оригинального C111. Более поздние варианты суперкара создавались исключительно для рекордов скорости, поэтому выглядели странно даже по сегодняшним меркам (подробнее — в галерее ниже). Силовая установка с большой вероятностью тоже изменится, и вместо топливного ДВС будет стоять какая-нибудь высоковольтная система с экспериментальной батареей.
Зачем «Мерседесу» понадобилось воскрешать C111, пока непонятно. Полувековой юбилей модель отпраздновала в 2019 году, и сейчас повода вроде бы нет. Впрочем, историческую важность двухдверки сложно недооценить, ведь на её счету не один мировой рекорд, в том числе для машин с дизельными двигателями. Например, 5 мая 1979 года С111-IV установила рекорд скорости кольца Нардо – 403,978 километра в час, причем параллельно машина побила ещё с десяток предыдущих достижений.
За всё время, что велась разработка, было построено 16 автомобилей серии С111, и каждый из них оказался по-своему уникальным. Спустя десятилетие во Франкфурте был представлен наследник — Mercedes-Benz C112. Среднемоторное купе с двигателем V12 6.0 мощностью 408 лошадиных сил теоретически могло разгоняться до первой «сотни» за 4,9 секунды и генерировать тонну прижимного усилия. Предполагалось, что суперкар станет дорожкой версий гоночного прототипа C11, но дальше опытного образца дело не пошло.