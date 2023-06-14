Mercedes-Benz вернет к жизни суперкар из 70-х

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизеры современной версии суперкара C111 из 70-х.

© Motor.ru / Mercedes-Benz

Судя по изображениям, ретрокупе получит необычную светотехнику, а также дизайн в стиле предшественника. Кроме того, спорткару может достаться электрическая силовая установка, что, в общем-то, соответствует духу времени, хотя у оригинально C111 были и роторно-поршневые двигатели, и бензиновые «восьмерки», и даже дизельные рядные «пятерки». Дата премьеры пока неизвестна.

Скорее всего, за основу нового концепта Mercedes-Benz возьмет вторую версию оригинального C111. Более поздние варианты суперкара создавались исключительно для рекордов скорости, поэтому выглядели странно даже по сегодняшним меркам (подробнее — в галерее ниже). Силовая установка с большой вероятностью тоже изменится, и вместо топливного ДВС будет стоять какая-нибудь высоковольтная система с экспериментальной батареей.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Зачем «Мерседесу» понадобилось воскрешать C111, пока непонятно. Полувековой юбилей модель отпраздновала в 2019 году, и сейчас повода вроде бы нет. Впрочем, историческую важность двухдверки сложно недооценить, ведь на её счету не один мировой рекорд, в том числе для машин с дизельными двигателями. Например, 5 мая 1979 года С111-IV установила рекорд скорости кольца Нардо – 403,978 километра в час, причем параллельно машина побила ещё с десяток предыдущих достижений.