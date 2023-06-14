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УАЗ вывел внедорожники с китайским дизелем на дорожные тесты

В планах УАЗ - модернизация модельного ряда, в том числе оснащение внедорожников новым дизельным двигателем.

УАЗ вывел на дорожные тесты внедорожники с китайским дизелем
© Российская Газета

"В настоящее время дизельные модификации уже проходят предварительные тесты", - сообщили в компании.

Новый дизель - китайский агрегат JAC объёмом 2,0 литра, который уже устанавливается на продукцию "Соллерс".Характеристики мотора для моделей УАЗ пока не раскрываются, но на коммерческом Sollers Argo отдача двигателя JAC HFC4DB2-1D составляет 130 л.с. и 285 Нм, он работает в паре с 6-ступенчатой МКП, а привод осуществляется на задние колёса.

Выпуск дизеля для УАЗа организуют в ОЭЗ "Алабуга", Республика Татарстан.

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