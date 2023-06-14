УАЗ вывел на дорожные тесты внедорожники с китайским дизелем

Новый дизель - китайский агрегат JAC объёмом 2,0 литра, который уже устанавливается на продукцию "Соллерс".Характеристики мотора для моделей УАЗ пока не раскрываются, но на коммерческом Sollers Argo отдача двигателя JAC HFC4DB2-1D составляет 130 л.с. и 285 Нм, он работает в паре с 6-ступенчатой МКП, а привод осуществляется на задние колёса.