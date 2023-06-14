VW Beetle превратили в стильный пикап на шасси BMW

Владелец Jo\'s Fab Lab Джо Райли превратил свой Volkswagen Beetle в стильный пикап. Под капотом расположился рядный шестицилиндровый двигатель BMW, а кузов украшен особой графикой, созданной с помощью маркеров Sharpies.

Хотя внешне автомобиль действительно похож на Beetle, Райли использовал детали от разных автомобилей, в том числе шасси BMW E46. Beetle, который был использован для проекта, ранее принадлежал его жене. Однажды она залила внутрь не то топливо, уничтожив мотор.

Грузовая платформа использует ряд элементов от Ford F-150, например, задние фонари. Далее была установлена пневмоподвеска и 19-дюймовые колёса.

Другие модификации включают выхлоп от BMW E92 M3 и нижнюю часть переднего бампера от Porsche Cayman 2014 года. В салоне можно найти сиденья Recaro, черные ковры и люк в крыше от Peugeot 206.