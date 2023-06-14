Госдума одобрила скидку на штраф за неоплату проезда по платным дорогам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий 50-процентную скидку на штраф за неоплаченный проезд по платным региональным, межмуниципальным и местным дорогам. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее законопроект о скидке на такие штрафы в Госдуму внесло правительство.

Документ вносит изменения в статью 32.2 административного кодекса, закрепляя возможность уплачивать лишь половину штрафа в первые 20 дней с момента, когда было совершено нарушение.

Полный размер штрафа составляет 1500 рублей для легковых авто, пять тысяч - для грузовиков и автобусов.

Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев рассказал «Коммерсанту», что с помощью таких мер власти готовятся к развитию сети региональных платных дорог. Сейчас их общая протяженность составляет 260 километров, среди уже действующих - Московский скоростной диаметр (МСД) и платные участки в Псковской области.

Со 2 января 2023 года транзит по МСД стал платным, тариф составил 950 рублей.

Магистраль осталась бесплатной для авто с московскими и областными номерами, а также для междугородних автобусов и такси, имеющих лицензии на работу в Москве и области.