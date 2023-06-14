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ГИБДД нашла по видео родителей, перевозивших ребенка без детского кресла

В Красноярском крае инспекторы ГИБДД по ролику в соцсетях разыскали семейную пару, перевозившую ребенка без детского кресла, и привлекли родителей к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

Пара похвалилась видеороликом с непристегнутым ребенком и получила штраф
© Газета.Ru

«Полицейскими были установлены личности родителей, на которых было составлено два административных протокола за нарушение правил применения ремней безопасности, а также протокол за нарушение правил перевозки детей», — отмечается в сообщении полиции.

Видеозапись, на которой 31-летняя женщина и 34-летний мужчина едут в автомобиле, будучи непристегнутыми ремнями безопасности, полицейские обнаружили в Интернете. Также на кадрах присутствует ребенок, который находится на руках у отца.

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