Пара похвалилась видеороликом с непристегнутым ребенком и получила штраф

ГИБДД нашла по видео родителей, перевозивших ребенка без детского кресла
В Красноярском крае инспекторы ГИБДД по ролику в соцсетях разыскали семейную пару, перевозившую ребенка без детского кресла, и привлекли родителей к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.
«Полицейскими были установлены личности родителей, на которых было составлено два административных протокола за нарушение правил применения ремней безопасности, а также протокол за нарушение правил перевозки детей», — отмечается в сообщении полиции.
Видеозапись, на которой 31-летняя женщина и 34-летний мужчина едут в автомобиле, будучи непристегнутыми ремнями безопасности, полицейские обнаружили в Интернете. Также на кадрах присутствует ребенок, который находится на руках у отца.
Газета.Ru: главные новости