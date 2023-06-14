В России подешевели поставляемые из Китая Volkswagen Polo

Хэтчбеки Volkswagen Polo, поставляемые в Россию из Китая при помощи параллельного импорта, в июне подешевели на несколько сотен тысяч рублей. Об этом со ссылкой на анализ цен у крупных столичных автодилеров пишет Autonews.ru.

В частности, в одном из автосалонов Volkswagen Polo, ввезенный «в частном порядке» из Китая можно приобрести за 2 150 000 рублей. А при применении скидок за кредит и трейд-ин автомобиль обойдется минимум на 150 000 рублей дешевле. В мае этого года в этом же автосалоне такой же автомобиль стоил 2 310 000 рублей.

При этом седан Volkswagen Bora, также поставляемый в Россию по параллельному импорту и продающийся в крупном дилерском центре на востоке столицы, наоборот, вырос в цене.

В мае он стоил 2 290 000 рублей, однако сейчас машины закончились и поставки следующей партии ожидаются по цене 2 490 000 рублей. Эти автомобили оснащены двигателем 1,5-литра мощностью 113 л.с., который работает совместно с «автоматом».

Ранее компания Volkswagen объявила об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине и введенных Западом антироссийских санкций. Также об уходе из России объявил еще ряд автопроизводителей, в том числе Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Toyota и Lexus.