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АвтоВАЗ может произвести около 10 тысяч Lada X-Cross 5 в этом году

Компания АвтоВАЗ может произвести до 10 тысяч автомобилей Lada X-Cross 5 на заводе "Лада - Санкт-Петербург" в 2023 году. Об этом ТАСС в кулуарах ПМЭФ сообщил источник, близкий к производителю.

АвтоВАЗ в этом году может произвести около 10 тысяч Lada X-Cross 5
© Алексей Филиппов/ РИА Новости

"До 10 тысяч автомобилей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, производство кроссовера на бывшем заводе Nissan стартует в ближайшие дни. А накануне модель показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Lada X-Cross 5 - перелицованный FAW Bestune T77. Под капотом установлен 160-сильный турбомотор 1,5 литра, в пару которому можно выбрать 6-ступенчатую МКП или 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями.

Габариты "китайца", ставшего "Ладой", следующие: 4525 х 1845 х 1615 мм, размер колёсной базы - 2700 мм.

Ранее эксперты рассказали в беседе с "Российской газетой", сколько может стоить Lada X-Cross 5.

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