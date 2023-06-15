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АвтоВАЗ на треть увеличит производство в 2024 году

Компания АвтоВАЗ резко увеличит темп выпуска автомобилей.

АвтоВАЗ на треть увеличит производство в 2024 году
© Lada

В следующем году производитель планирует собрать на 32 процента больше машин, чем в нынешнем, говорится в Telegram-канале Самарской области.

Речь идет о производственной площадке в Тольятти: по итогам 2024 года с ее конвейера должно сойти около 550 тысяч автомобилей. Такую цель АвтоВАЗ поставил перед собой вслед за поручением президента Владимира Путина о переводе такси и каршеринга на отечественные машины.

Помимо обеспечения таксопарков, АвтоВАЗ планирует поспособствовать обновлению парка автомобилей региональных и муниципальных органов власти Самарской области. Они тоже готовы принять в свой строй машины Lada. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже подписали соглашение о взаимодействии, в котором есть пункт о поддержке российских производителей автомобильной техники.

В 2023 году АвтоВАЗ намерен произвести 401,6 тысячи машин. В прошлом году ему удалось продать только 188 645 новых автомобилей Lada, что на 46 процентов меньше результата 2021 года. При этом их доля на рынке выросла с 21 до 27,9 процента, а в мае нынешнего года россияне купили 23 904 «Лады», что на 298 процентов выше показателя мая-2022.

Сейчас АвтоВАЗ производит Lada Granta, Lada Niva Legend и Travel, а также флагманскую Vesta NG. В сентябре планируется перезапуск сборки Lada Largus, а в конце года на конвейер в Ижевске должны поставить его электрическую версию — Lada e-Largus. Кроме этого, у АвтоВАЗа теперь есть третья площадка — экс-завод Nissan в Санкт-Петербурге. Там в скором времени начнется сборка кроссовера Lada X-Cross 5, он же FAW Bestune T77.

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