АвтоВАЗ на треть увеличит производство в 2024 году

Компания АвтоВАЗ резко увеличит темп выпуска автомобилей.

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В следующем году производитель планирует собрать на 32 процента больше машин, чем в нынешнем, говорится в Telegram-канале Самарской области.

Речь идет о производственной площадке в Тольятти: по итогам 2024 года с ее конвейера должно сойти около 550 тысяч автомобилей. Такую цель АвтоВАЗ поставил перед собой вслед за поручением президента Владимира Путина о переводе такси и каршеринга на отечественные машины.

Помимо обеспечения таксопарков, АвтоВАЗ планирует поспособствовать обновлению парка автомобилей региональных и муниципальных органов власти Самарской области. Они тоже готовы принять в свой строй машины Lada. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже подписали соглашение о взаимодействии, в котором есть пункт о поддержке российских производителей автомобильной техники.

В 2023 году АвтоВАЗ намерен произвести 401,6 тысячи машин. В прошлом году ему удалось продать только 188 645 новых автомобилей Lada, что на 46 процентов меньше результата 2021 года. При этом их доля на рынке выросла с 21 до 27,9 процента, а в мае нынешнего года россияне купили 23 904 «Лады», что на 298 процентов выше показателя мая-2022.