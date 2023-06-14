Land Rover обновил внедорожник Discovery Sport

Внешний вид автомобиля остался неизменным, однако разработчики сосредоточились на технологиях салона и двигателях. Пожалуй, главным новшеством стал изогнутый сенсорный дисплей, имеющий диагональ в 11,4 дюйма.

Что касается цен Land Rover Discovery 2023 года, то его исполнение S будет стоить от почти 61 тысячи евро. Здесь установлен мягкий гибридный дизельный двигатель. Цена модификации Dynamic HSE P300e стартует с 75 тысяч евро.