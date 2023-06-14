Land Rover обновил внедорожник Discovery Sport

Land Rover обновила автомобиль Discovery Sport
Британский автопроизводитель Land Rover презентовал обновление своей модели Discovery Sport. Как отмечает SPEEDME.RU, внедорожник претерпел довольно несущественный рестайлинг.
Внешний вид автомобиля остался неизменным, однако разработчики сосредоточились на технологиях салона и двигателях. Пожалуй, главным новшеством стал изогнутый сенсорный дисплей, имеющий диагональ в 11,4 дюйма.
media.landrover.com
Что касается цен Land Rover Discovery 2023 года, то его исполнение S будет стоить от почти 61 тысячи евро. Здесь установлен мягкий гибридный дизельный двигатель. Цена модификации Dynamic HSE P300e стартует с 75 тысяч евро.
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