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Land Rover обновила автомобиль Discovery Sport

Британский автопроизводитель Land Rover презентовал обновление своей модели Discovery Sport. Как отмечает SPEEDME.RU, внедорожник претерпел довольно несущественный рестайлинг.

Land Rover обновил внедорожник Discovery Sport
© media.landrover.com

Внешний вид автомобиля остался неизменным, однако разработчики сосредоточились на технологиях салона и двигателях. Пожалуй, главным новшеством стал изогнутый сенсорный дисплей, имеющий диагональ в 11,4 дюйма.

media.landrover.com

Что касается цен Land Rover Discovery 2023 года, то его исполнение S будет стоить от почти 61 тысячи евро. Здесь установлен мягкий гибридный дизельный двигатель. Цена модификации Dynamic HSE P300e стартует с 75 тысяч евро.

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