"АвтоВАЗ" сообщил об интересе к Lada Aura у высокопоставленных чиновников

"Этот автомобиль (Lada Aura - прим. ТАСС) может быть ответом на поставленные на форуме вопросы со стороны членов нашего правительства - на чем же будут ездить чиновники? Понятно, что если не на Aurus, то на Aura. Эта машина как раз для широкого спектра не только чиновников, а всех ценителей класса С", - добавил он.