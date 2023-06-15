"АвтоВАЗ" сообщил об интересе к Lada Aura у высокопоставленных чиновников

Новый автомобиль на базе модели Vesta - Lada Aura вызвал интерес у ряда высокопоставленных чиновников, сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Уже много не просто высокопоставленных чиновников, а руководителей нашей страны и регионов посидели, попробовали эту машину и оставили мне самые восторженные реплики", - сказал глава компании.
В частности, он привел в пример главу Бурятии Алексея Цыденова, который захотел приобрести данную модель автомобиля.
"Этот автомобиль (Lada Aura - прим. ТАСС) может быть ответом на поставленные на форуме вопросы со стороны членов нашего правительства - на чем же будут ездить чиновники? Понятно, что если не на Aurus, то на Aura. Эта машина как раз для широкого спектра не только чиновников, а всех ценителей класса С", - добавил он.