В Сочи несколько автомобилей смыло с дороги

Подтопление в Сочи, вызванное сильными дождями, нанесло значительный ущерб автомобилистам. От стихии пострадал частный транспорт и машины каршеринга, сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи» и публикует видеозапись последствий затопления.

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На кадрах видно, что за пределами проезжей части на обочине дороги оказался каршеринговый Kia Rio X. Перед ним стоит поврежденный Renault Sandero белого цвета и еще несколько легковых автомобилей, которые смыло потоком воды.

Telegram-канал «Сочи №1» опубликовал видео, на котором не менее десятка машин стоят в районе Мацесты на парковке, покрытой грязью и илом. Также в район затопления попал большегрузный самосвал, который остановился на дороге в потоке воды.