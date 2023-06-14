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Очевидцы сняли на видео поврежденные водой автомобили в Сочи

Подтопление в Сочи, вызванное сильными дождями, нанесло значительный ущерб автомобилистам. От стихии пострадал частный транспорт и машины каршеринга, сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи» и публикует видеозапись последствий затопления.

В Сочи несколько автомобилей смыло с дороги
© Газета.Ru

На кадрах видно, что за пределами проезжей части на обочине дороги оказался каршеринговый Kia Rio X. Перед ним стоит поврежденный Renault Sandero белого цвета и еще несколько легковых автомобилей, которые смыло потоком воды.

Telegram-канал «Сочи №1» опубликовал видео, на котором не менее десятка машин стоят в районе Мацесты на парковке, покрытой грязью и илом. Также в район затопления попал большегрузный самосвал, который остановился на дороге в потоке воды.

Из-за разлива реки Мацесты в Сочи закрыли пляжи и ввели режим ЧС

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