Что происходит с российским заводом Hyundai

Российский автомобильный завод Hyundai до сих пор не продан.

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Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор города Александр Беглов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По информации петербургских властей, достоверной информацией об уходе Hyundai с российского рынка и продаже активов автопроизводителя нет. Между тем, завод простаивает уже больше года — с марта 2022-го.

Hyundai и Kia — чуть ли не единственные зарубежные автопроизводители (за исключением китайских), российские активы которых до сих пор не проданы. Hyundai располагает заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где ранее собирали Creta, Solaris и Kia Rio, предприятием по выпуску моторов, а также выкупленной у GM площадкой, которая также расположена в Санкт-Петербурге. В марте 2023-го, спустя год после введения режима простоя, в представительстве Hyundai отвечали на запросы журналистов, что компания «рассматривает различные варианты».

По итогам 2022 года «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» отразил убыток в размере почти 19 миллиардов рублей, а прочие расходы составили 56 миллиардов рублей. 18,4 миллиарда рублей из них пришлось на обесценение активов, а еще 6,4 миллиарда — на потери от простоев.

Ходили слухи, что новым владельцем одного из заводов Hyundai в России (предприятия в Шушарах — бывшей площадки GM) может стать «Астана Моторс», однако в казахстанской компании эту информацию не подтвердили.

Два других крупнейших петербургских автозавода, Toyota и Nissan, уже нашли новых владельцев. Предприятие Toyota, которое выпускало RAV4 и Сamry, было передано ФНУП НАМИ, а затем оборонному концерну «Алмаз-Антей». В будущем там планируется наладить производство отечественных электромобилей на платформе E-Neva.