Госдума одобрила конфискацию авто за нарушение режима военного положения

Госдума одобрила штрафы, аресты и конфискацию авто за нарушение режима военного положения
Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении административной ответственности за нарушение режима военного положения. В качестве мер грозят штрафы, аресты и конфискация транспорта, если нарушитель не шел пешком.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах, которые можно применять на территориях, где введено военное положение. К таким мерам, в частности, отнесли административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента на этой территории, а также принудительное и контролируемое перемещение людей из этих районов в регионы, где военное положение не введено.
Теперь вносятся поправки в КоАП.
- штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 30 суток;
- для должностных лиц - штраф от 1 тыс. до 2-х тыс. руб. или административный арест на срок до 30 суток.
- гражданам грозит наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. руб. либо административный арест на срок до 30 суток,
- для должностных лиц - штраф от 1 тыс. до 2-х тыс. руб. либо административный арест на срок до 30 суток.
И у граждан, и должностных лиц при этом могут отобрать транспорт.
Административное задержание лиц, нарушивших режим военного положения, будут вправе осуществлять должностные лица ФОИВов, их территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.