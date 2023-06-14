Госдума одобрила конфискацию авто за нарушение режима военного положения

Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении административной ответственности за нарушение режима военного положения. В качестве мер грозят штрафы, аресты и конфискация транспорта, если нарушитель не шел пешком.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах, которые можно применять на территориях, где введено военное положение. К таким мерам, в частности, отнесли административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента на этой территории, а также принудительное и контролируемое перемещение людей из этих районов в регионы, где военное положение не введено.