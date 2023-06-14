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Разработчик Aurus создаст дизайн премиальных лифтов для бывшего завода Otis

Российский производитель лифтов Meteor Lift (ранее "ОТИС Лифт") подписал соглашение с ФГУП "НАМИ", разработавшим Aurus, о создании дизайна премиальных лифтовых кабин. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

Разработчик Aurus создаст дизайн премиальных лифтов для бывшего завода Otis
© РИА Новости / Ольга Набатникова

"В рамках ПМЭФ-2023 компания Meteor Lift и ФГУП "НАМИ" подписали соглашение о разработке дизайна лифтовых кабин для премиальной линейки лифтов. Результатом работы станет создание единого эстетического кода всей продукции Meteor Lift", - говорится в сообщении.

Кабины новой линейки лифтов предполагают сделать ассиметричными с одним скругленным углом. Для навигации установят сенсорные панели.

Автомобили Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Проект предполагает развитие линейки автомобилей для замены парка служебных машин госслужащих и для коммерческих продаж.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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