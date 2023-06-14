На трассе М-11 "Нева" запустили движение беспилотных грузовиков "КамАЗ"

На трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва началось движение беспилотных грузовых автомобилей "КамАЗ" для перевозки коммерческих грузов, передает корреспондент ТАСС с места события. Запуск приурочен к открытию Петербургского международного экономического форума.

© Пресс-служба Минтранса России

Видео дня

В проекте "Беспилотные логистические коридоры" примут участие компании "Камаз", "Старлайн", "Глобалтрак лоджистик", "Магнит" и оператор дороги "Автодор". Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 "Нева". На текущий момент беспилотные грузовики будут сопровождать инженеры-испытатели.

"Прежде всего мы начинаем тестирование самой технологии беспилотной доставки грузов, которая в первую очередь окажет положительное влияние на деятельность транспортно-логистических комплексов и терминалов. Кроме того, создается первый в России цифровой двойник дороги, который обеспечит необходимое взаимодействие автомобиля с интеллектуальной дорожной инфраструктурой - "умной" дорогой", - отметил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов.

Глава компании "Автодор" сообщил, что взаимодействие высокоавтоматизированого транспортного средства с дорожной инфраструктурой происходит с помощью программно-аппаратного комплекса АСУДД.

"С учетом завершения строительства трассы М-12 такие грузовики смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга через Центральную кольцевую автомобильную дорогу уже в 2024 году. Участок ЦКАД на их маршруте оборудован DSRC приемниками для движения подключенного транспорта", - добавил Петушенко.

В рамках эксперимента будет апробирована вся цепочка процессов беспилотной перевозки в коммерческом режиме с участием цифровой инфраструктуры. Таким образом, ожидается, что с 2024 года решения смогут быть осуществлены и на других трассах. К 2030 году формирование опорного каркаса внутренних и транзитных беспилотных логистических коридоров - не менее 19,5 тыс. км.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что, согласно требованиям, к эксплуатации на М-11 будут допущены беспилотники, которые прошли оценку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП "НАМИ" и в отношении которых МВД РФ внесена запись об отнесении автомобиля к беспилотным. В настоящее время все процедуры прошла только компания "Камаз", отметили в министерстве.

Ожидается, что в ближайшее время на трассу М-11 также выйдут беспилотные грузовики "Сберавтотех".

О беспилотных грузовиках

Беспилотные автомобили созданы на базе магистрального тягача КамАЗ-54901. Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Грузовики будут работать между столицами с использованием хабов. Таким образом будет происходить перецепка с обычного тягача на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме.

"Компанией разработана линейка грузового беспилотного транспорта различного применения. Часть этой техники уже прошла испытания в реальных условиях эксплуатации на закрытых территориях. Введение экспериментально-правового режима на трассе М-11 "Нева" и состоявшийся запуск беспилотных магистральных тягачей "КамАЗ" дает возможность протестировать наши разработки в области беспилотного грузового транспорта на дорогах общего пользования, а также позволит на практике, в условиях реального движения апробировать коммерческое использование технологии беспилотных грузовиков", - подчеркнул Когогин.

О форуме