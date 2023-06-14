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Поставки электромотоциклов Aurus Merlon могут начаться в 2024 году

Поставки электромотоциклов Aurus Merlon могут начаться в 2024 году как для госорганов, так и для частных лиц. Об этом ТАСС сообщил директор направления "Мотоцикл" проекта Единой модульной платформы НАМИ Евгений Торженков.

Поставки электромотоциклов Aurus Merlon могут начаться в 2024 году
© Павел Бедняков/ РИА Новости

Характеристики Aurus Merlon следующие: мощность электромотора - 140 кВт в пике (190 л.с.), ёмкость аккумулятора - 21 кВт•ч, запас хода - 200 км. Максимальная скорость превышает 200 км/ч, время разгона до 100 км/ч - менее 4 секунд.

Допускается эксплуатация при температурном режиме от минус 25 до плюс 40 градусов, оснащение боковым прицепом. Aurus Merlon оснащён настраиваемой системой рекуперативного торможения, системой выбора режима движения, ABS и противобуксовочным ассистентом, подогревом сидений, ручек, электрорегулировкой положения ветрового стекла, сенсорной электронной приборной панелью.

Термином "мерлон" в архитектуре обозначают зубцы крепостей и башен.

Название мотоцикла продолжит связанную с Московским Кремлем логику наименований Aurus. Напомним, легковые автомобили бренда названы в честь башен Кремля - Senat (седан), Komendant (внедорожник) и Arsenal (микроавтобус).

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