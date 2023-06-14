Фотошпионы засняли прототип универсала Audi RS6 2025 года

Audi RS6 — один из самых быстрых и мощных семейных грузовиков в мире и надежная альтернатива внедорожникам, ориентированным на производительность. С момента дебюта четвертого поколения в 2020 году дела пошли лучше: Audi уже работает над более экстремальной версией, которая должна принести больше мощности и агрессивности.

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Ходят слухи, что модель получит прозвище RS6 GT, что означает особое отношение инженеров Audi Sport. Закамуфлированный прототип дебютировал на дорогах и треках, демонстрируя переработанный обвес.

Изюминкой изображенного прототипа является значительно больший задний спойлер, который выглядит так, как будто вы ожидаете от тюнера. Задняя часть также получила обновленный бампер с новым диффузором, сохранившим характерные двойные овальные выхлопные трубы. В профиль более легкие 22-дюймовые легкосплавные диски взяты от RS6 Performance, но передние крылья были изменены с добавлением воздухозаборников. Наконец, модель оснащена новым передним бампером с взаимосвязанными воздухозаборниками, более выраженным сплиттером и чуть более тонкой решеткой радиатора.

Вышеупомянутые визуальные изменения скрывают под кожей важные обновления. В прошлом месяце управляющий директор подразделения Audi Sport Себастьян Грэмс признал, что они «могут пойти более экстремально» с RS6, дав нам представление о том, чего ожидать. В настоящее время самым мощным вариантом является RS6 Performance с 621 л.с. и 850 Нм от мягкого гибрида с двойным турбонаддувом 4,0-литрового V8. RS6 GT превзойдет эти цифры в сочетании с более агрессивной настройкой шасси и всеми доступными преимуществами производительности.

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