Renault представила защищенный от кибератак электрокар

Французская автомобильная компания Renault объединила усилия сразу с несколькими технологическими брендами. Как пишет SPEEDME.RU , вместе они создали футуристический концепт-кар.

Данная разработка призвана показать достижения в сферах биометрии, энергоэффективности, а также кибербезопасности. Концепт автомобиля носит название H1st Vision.

Электрокар основан на модели Renault Scenic. Его продемонстрировали в Париже на выставке VivaTech. Сообщается, что концепт содержит в себе не менее 20 высокотехнологичных инноваций.