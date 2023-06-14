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Renault представила защищенный от кибератак электрокар

Французская автомобильная компания Renault объединила усилия сразу с несколькими технологическими брендами. Как пишет SPEEDME.RU, вместе они создали футуристический концепт-кар.

Renault представила защищенный от кибератак электрокар
© media.renault.com

Данная разработка призвана показать достижения в сферах биометрии, энергоэффективности, а также кибербезопасности. Концепт автомобиля носит название H1st Vision.

Электрокар основан на модели Renault Scenic. Его продемонстрировали в Париже на выставке VivaTech. Сообщается, что концепт содержит в себе не менее 20 высокотехнологичных инноваций.

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