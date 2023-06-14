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Переход на кириллицу обойдется АвтоВАЗу в миллиарды рублей

АвтоВАЗ ответил на предложение использовать в названиях моделей кириллицу вместо латиницы. Глава российского автопроизводителя Максим Соколов в разговоре с РИА Новости отметил, что только перебрендировать дилерские центры — а их у Lada насчитывается больше трех сотен — обойдется компании в миллиарды рублей.

Переход на кириллицу может обойтись АвтоВАЗу в миллиарды рублей
© © Lada

«Одно это заставляет задуматься о целесообразности и экономической эффективности перехода с латиницы на кириллицу», — подчеркнул он.

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Предложение о переименовании Lada и Ладу, Granta — в Гранту, Vesta — в Весту и так далее было озвучено днем ранее, и его прокомментировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров назвал такой шаг «абсолютно справедливым с точки зрения восприятия», и предложил поднять этот вопрос на очередном совете директоров АвтоВАЗа.

Кириллицу предлагается использовать только в названиях моделей для внутреннего рынка России, а на экспортных автомобилях сохранить шильдики с латиницей.

АвтоВАЗ же позиционирует себя не только как отечественного автопроизводителя, но и как компанию с хорошим экспортным потенциалом. По словам Соколова, «бренд не может быть один в одной стране, другой в другой — это слишком дорого».

«Даже во времена Советского Союза, когда, казалось бы, на протяжении 70 лет у нас определенного сближения не было, и была такая же, условно говоря, острая фаза конфронтации с Западом, все равно бренд Lada был на латинском, — напомнил Соколов. — Помните, и модель Samara писалась на латинском языке… Поэтому здесь надо серьезно поработать маркетологам, чтобы понять, нужно ли делить бренд на латиницу и кириллицу».

При этом он пообещал рассмотреть возможность отказа от латиницы в названиях моделей и изучить целесообразность такого шага.

На днях АвтоВАЗ запустит производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой моделью, которая встанет на конвейер, будет кроссовер Lada X-Cross 5 — он построен на базе китайского FAW Bestune T77. Позже на мощностях этой производственной площадки организуют сборку и других китайских машин под маркой Lada. Это будут кроссоверы и седаны С- и D-классов.

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