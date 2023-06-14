На ПМЭФ показали самый дорогой российский автомобиль

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали серийный Aurus Komendant.

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В отличие от ранее запущенного в производство седана той же марки здесь, как предполагается, владелец этой машины будет сидеть за рулем, поэтому водительское кресло сделали максимально комфортным.

Юрий Зубко/РГ

Российский кроссовер - один из самых крупных (5,38 метра в длину) и тяжелых (снаряженная масса - 3235 кг - на полтонны тяжелее Rolls-Royce Cullinan) премиальных автомобилей среди существующих.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Компоновка салона - только четырехместная, двухрядная (других не предусмотрено). На заднем ряду - индивидуальные кресла повышенной комфортности.

Юрий Зубко/РГ

Для Komendant заявлена пневматическая подвеска, которая создает оптимальный дорожный просвет для каждого из видов покрытия: диапазон составляет от 200 до 260 миллиметров.

Юрий Зубко/РГ

Под капотом автомобиля установлен 4,4-литровый двигатель V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с. и 880 Нм крутящего момента, который работает в сочетании с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. С таким силовым агрегатом разгон до "сотни" занимает у внедорожника 6,5 секунды, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.