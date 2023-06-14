В России подорожало моторное масло для китайских машин

НАПИ зафиксировало рост цен на моторное масло для китайских машин
Оригинальные моторные масла для автомобилей китайских марок Haval и Changan существенно выросли в цене за год. При этом стоимость масел для Geely и отечественных Lada снизилась. Об этом сообщает маркетинговое автомобильное агентство НАПИ со ссылкой на собственное исследование.
По его данным, основной рост цен на масла, автозапчасти и другие расходные материалы пришелся на весну 2022 года.
«В течение последующих месяцев 2022 и 2023 годов рынок запчастей, масел и т.д. лихорадило. Периоды коррекции цен сменялись ростом из-за изменения курса рубля, логистических проблем, негативных ожиданий участников рынка», — отмечается в исследовании.
По данным НАПИ, с мая 2022 года по май 2023-го стоимость оригинальных моторных масел для автомобилей Changan выросла почти на 18%. Масла для автомобилей Haval подорожали еще более значительно — на 27,9%. При этом стоимость масел для автомобилей Geely в тот же период снизилась на 6,7%. Почти такое же снижение — на 6,8% — зафиксировано для масел, применяемых на Lada.