В России подорожало моторное масло для китайских машин

Оригинальные моторные масла для автомобилей китайских марок Haval и Changan существенно выросли в цене за год. При этом стоимость масел для Geely и отечественных Lada снизилась. Об этом сообщает маркетинговое автомобильное агентство НАПИ со ссылкой на собственное исследование.

По данным НАПИ, с мая 2022 года по май 2023-го стоимость оригинальных моторных масел для автомобилей Changan выросла почти на 18%. Масла для автомобилей Haval подорожали еще более значительно — на 27,9%. При этом стоимость масел для автомобилей Geely в тот же период снизилась на 6,7%. Почти такое же снижение — на 6,8% — зафиксировано для масел, применяемых на Lada.