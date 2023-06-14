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Актера сериала «Кухня» и «Бандитский Петербург» Тарабукина лишили водительских прав

Актера Михаила Тарабукина, известного по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Кухня», лишили водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Актера «Бандитского Петербурга» Тарабукина лишили водительских прав
© Светлана Шевченко/РИА Новости

«Мировой судья назначила Тарабукину наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1,5 года со штрафом в 30 000 рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы.

На рассмотрение своего дела к мировому судье актер не явился, его интересы представлял адвокат.

ГИБДД задержала Тарабукина в подмосковных Мытищах за рулем автомобиля Mercedes-Benz в ночь на 20 января 2023 года. Инспекторы выявили у него признаки алкогольного опьянения, в том числе неустойчивость позы, нарушение речи и запах алкоголя. От освидетельствования на состояние опьянения и подписи протокола он отказался. Позднее материалы его дела были переданы в Санкт-Петербург.

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