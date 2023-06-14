Бюджетный седан из Ирана сменил внешность и марку перед приездом в Россию

Преобразившаяся «четырехдверка» пока анонсирована только на родине. До нас же должна добраться исходная модель.

Иранская компания Saipa пока так и не вышла на российский рынок. Нам, напомним, обещаны хэтч Quik, седаны Saina и Shahin, причем в РФ машины планируют поставлять сразу два дистрибьютора. Тем временем Саина уже успела обновиться на родине. Правда, вместе с имиджем автомобиль сменил еще и марку: в Иране анонсирована «четырехдверка» под именем Sahand от фирмы Pars Khodro, «дочки» той же Saipa. Ну и добавим, что исходный седанчик вместе с упомянутой «пятидверкой» Quik ведет свою родословную от Kia Pride из 80-х.

Итак, седану Saipa перекроили переднюю часть и корму: у Pars Khodro Sahand оригинальные бамперы, радиаторная решетка, фары и фонари. Еще заменили ручки дверей, а задний номерной знак переехал с крышки багажника ниже.

Салон тоже перекроили, тут иная передняя панель, новые приборка и блок управления климатической установкой, плюс появилась мультимедиа-система с небольшим «парящим» экраном. В списке оборудования также значится люк, иранские СМИ еще пишут про камеру заднего вида и круиз-контроль.

По предварительным данным, Pars Khodro Sahand предложат с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 мощностью 90 л.с. К слову, такой же мотор ставят на хэтч Saipa Atlas (это рестайлинговая версия Quik). Седан будет доступен с «механикой» и некой автоматической коробкой (вероятно, речь о вариаторе).

На домашнем рынке Pars Khodro Sahand, вероятно, стартует уже в этом году. Не исключено, что впоследствии исходную Saipa Saina обновят в том же ключе.