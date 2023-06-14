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Названа средняя цена популярных автомобилей с пробегом в России

Средняя цена популярных автомобилей с пробегом от трех до пяти лет в России названа в официальном Telegram-канале пресс-службы сервиса Авито. По данным специалистов, стоимость такой машины в 2023 году составила 1 875 000 рублей.

При этом наиболее дешевой и популярной у россиян моделью оказалась LADA Granta, со средней стоимостью 635 тысяч рублей. Спрос от общего числа на этот автомобиль составил 6,6 процента.

Второе место занял автомобиль Toyota Camry на долю которого пришлось 4,8 процента от общего спроса на сервисе. В среднем машину с пробегом можно приобрести за 2 505 000 рублей.

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Замкнула тройку лидеров LADA Vesta с долей спроса 4,4 процента и средней стоимостью в 921 тысячу рублей. Кроме того, у россиян пользуются популярностью машины Hyundai Solaris и Kia Rio, которые в среднем можно купить за 1 249 000 и 1 269 000 рублей соответственно.

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