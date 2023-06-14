Пощёчина британскому вкусу: Mansory превратил Rolls-Royce Ghost в «чудище болотное»

Германский тюнер Mansory регулярно берёт новые глубины китча, чем и заслужил известность в мире эксклюзивных автомобилей. Зелёный Rolls-Royce Ghost, сделанный для клиента с Ближнего Востока, шокирует не только внешностью, но и разгонной динамикой.

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Mansory любит яркие цвета жёлто-зелёного спектра, клиенты скандально известного тюнинг-ателье из баварского городка Бранд тоже их любят и даже просят специалистов Mansory придумать для них что-нибудь эдакое, от чего глаза буквально лезли бы на лоб. Собственно, в самом цветовом оформлении представленного на фотографиях Rolls-Royce Ghost ничего экстремального нет — на каком-нибудь Lamborghini выбранная заказчиком гамма смотрелась бы вполне органично, но для благородного аристократического британского седана это, конечно, перебор.

kolesa.ru

Актуальный Ghost второго поколения появился в линейке Rolls-Royce в 2020 году — многие считают его самой элегантной регулярной моделью британской марки, выпущенной в XXI веке, то есть образ абсолютно законченный, совершенный, достойный экспонирования в музее. Но тюнеры, разумеется, всегда знают, что и как улучшить в любом шедевре, и не надо тыкать пальцем именно в Mansory, для которого «нет ничего святого», потому что даже Brabus в прошлом году предложил своим клиентам комплексно доработанный Ghost.

Вариант от Mansory выглядит злее, чем у Brabus, причём даже в спокойной черно-белой гамме, как у демо-образца на сайте ателье, — всё дело в более пышном, чем у Brabus, аэродинамическом оперении. Mansory снабжает Rolls-Royce Ghost новым квадратно-гнездовым бампером с дополнительной подсветкой, новым задним бампером с глубокими рытвинами диффузора, спойлерами над задним стеклом и на крышке багажника, развитыми порогами и кучей других «побрякушек» из углепластика.

kolesa.ru

У машины на фотографиях обвес выполнен из так называемого кованого карбона, стилизованного под малахит, который отлично сочетается с основным кислотно-зелёным цветом кузова. Капот целиком «малахитовый», на его передней кромке красуется безжалостно залитая зелёнкой легендарная статуэтка «Дух экстаза». Один только вид этой обезображенной статуэтки может привести в шок интеллигентную британскую публику, но клиент, как говорится, просил хардкора, так что получите и распишитесь. Завершают образ огромный чёрные колёса FS.23 из коллекции Mansory.

kolesa.ru

Вмешательства в салон более умеренные, но и здесь британский седан получил щедрый комплект углепластиковых панелей, жёлтые контрастные вставки из кожи и «малахитовые» накладки на пороги с логотипом Mansory. Эмблемы Rolls-Royce удалены по всему кузову, в том числе со ступицы рулевого колеса.

Ну и, конечно, специалисты Mansory поколдовали над 6,75-литровым V12 «британца»: в стоке он выдаёт максимум 600 л.с. и 900 Нм, а теперь благодаря более производительным турбокомпрессорам, спортивной системе выхлопа и новой программе управления — 720 л.с. и 1020 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,7 с у заводской версии Black Badge до 4,4 с. Brabus, к слову, предлагает более скромную форсировку — 700 л.с., 950 Нм и 4,6 с до «сотни».