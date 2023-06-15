В Россию начали поставлять Hyundai Sonata с двухлетней гарантией

Автодилеры России начали поставлять Hyundai Sonata с двухлетней гарантией
В Россию начали привозить большие партии автомобилей Hyundai Sonata. Машины представлены у дилеров в разных комплектациях.
На рынок России массово завозят Hyundai Sonata 2023 года выпуска. Импортом бизнес-седанов занимаются дилеры “Рольф” и “Автогермес”. Покупателям предоставляется гарантия, которая действует 2 года или 100 000 км пробега.
В самом бюджетном исполнении, Style, автомобиль оценивается в 3 000 000 рублей. За движение здесь отвечает мотор рабочим объемом 2 литра, производительность которого равна 150 л.с. В списке опций представлен климат-контроль, круиз-контроль и виртуальная приборная панель. Кроме того, производитель предусмотрел комплект датчиков парковки и камеру с обзором на 360 градусов. В салоне установлена система вентиляции передних кресел и панорама.
Топовое исполнение Business предлагается у дилеров по цене 3 550 000 рублей. Под капотом седана в данном случае установлен двигатель на 2.5 литра, отдача которого равна 180 л.с. Производитель сообщает, что расход топлива в смешанном режиме эксплуатации составляет 7.3 литра на 100 км.
Напомним, что длина кузова Hyundai Sonata составляет 491 см, а колесная база - 284 см. Автомобиль пользовался популярностью в России, когда были организованы официальные продажи. В своем классе по реализации он уступал только KIA K5 и Toyota Camry.
В оснащении бизнес-седана предусматривается светодиодная оптика, LED-фонари в задней части кузова и LED-стоп-сигнал. Для панели приборов используется дисплей, диагональ которого равна 12.3 дюйма. Премиальная аудиосистема BOSE дополнена 12 динамиками. В системе безопасности представлено автоматическое торможение перед препятствием. Список опций в автомобиле может меняться в зависимости от выбранной комплектации.