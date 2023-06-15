В Россию начали поставлять Hyundai Sonata с двухлетней гарантией

В Россию начали привозить большие партии автомобилей Hyundai Sonata. Машины представлены у дилеров в разных комплектациях.

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На рынок России массово завозят Hyundai Sonata 2023 года выпуска. Импортом бизнес-седанов занимаются дилеры “Рольф” и “Автогермес”. Покупателям предоставляется гарантия, которая действует 2 года или 100 000 км пробега.

В самом бюджетном исполнении, Style, автомобиль оценивается в 3 000 000 рублей. За движение здесь отвечает мотор рабочим объемом 2 литра, производительность которого равна 150 л.с. В списке опций представлен климат-контроль, круиз-контроль и виртуальная приборная панель. Кроме того, производитель предусмотрел комплект датчиков парковки и камеру с обзором на 360 градусов. В салоне установлена система вентиляции передних кресел и панорама.

Топовое исполнение Business предлагается у дилеров по цене 3 550 000 рублей. Под капотом седана в данном случае установлен двигатель на 2.5 литра, отдача которого равна 180 л.с. Производитель сообщает, что расход топлива в смешанном режиме эксплуатации составляет 7.3 литра на 100 км.

Напомним, что длина кузова Hyundai Sonata составляет 491 см, а колесная база - 284 см. Автомобиль пользовался популярностью в России, когда были организованы официальные продажи. В своем классе по реализации он уступал только KIA K5 и Toyota Camry.