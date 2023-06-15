Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 «Дон»

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новому участку трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, передает РИА Новости.

Новый участок трассы является обходом города Аксая, а также западным обходом Краснодара.

«Разрешаю», — сказал российский лидер.

Обход Аксая — это новый участок трассы М-4 «Дон», являющийся частью строящегося Ростовского транспортного кольца — кольцевой автодороги вокруг города Ростов-на-Дону. Участок трассы представляет из себя 35,5 км дороги высшей технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне.