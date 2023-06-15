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Путин по видео дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон" в Ростовской области

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новому участку трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, передает РИА Новости.

Путин дал старт движению по новому участку трассы М-4 «Дон»
© ТАСС

Новый участок трассы является обходом города Аксая, а также западным обходом Краснодара.

«Разрешаю», — сказал российский лидер.

Обход Аксая — это новый участок трассы М-4 «Дон», являющийся частью строящегося Ростовского транспортного кольца — кольцевой автодороги вокруг города Ростов-на-Дону. Участок трассы представляет из себя 35,5 км дороги высшей технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поддержал идею дать трассе М-12 (Москва — Тюмень) название «Восток». Кроме того, российский глава государства одобрил инициативу с названием «Россия» для транснационального коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.

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