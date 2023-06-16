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Беспилотные грузовики смогут доехать из Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М-12

Беспилотные грузовые автомобили к 2024 году смогут доехать из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М12, заявил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Беспилотные грузовики смогут доехать из Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М-12
© ТАСС

"Мы все трассы, которые уже есть, строим с возможностью подключения к беспилотным автомобилям. На М-11 мы сейчас закончим в середине следующего года обход Твери, ЦКАД у нас уже полностью оборудован, М-12 тоже. В конце 24-го года доедем до Екатеринбурга, и беспилотник сможет выезжать из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга", - сказал он.

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