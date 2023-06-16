Беспилотные грузовики смогут доехать из Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М-12

"Мы все трассы, которые уже есть, строим с возможностью подключения к беспилотным автомобилям. На М-11 мы сейчас закончим в середине следующего года обход Твери, ЦКАД у нас уже полностью оборудован, М-12 тоже. В конце 24-го года доедем до Екатеринбурга, и беспилотник сможет выезжать из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга", - сказал он.