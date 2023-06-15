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Autonews: дилеры снизили цены на некоторые ввезенные по параллельному импорту машины

В июне крупные российские автодилеры снизили цены на некоторые ввезенные по схеме параллельного импорта автомобили, информирует Autonews.

В России подешевели ввезенные по параллельному импорту иномарки
© Газета.Ru

Сообщается, что в московских дилерских центрах подешевели модели Hyundai, Volkswagen, Suzuki и Toyota. Замечено, что ценники машин меняются каждый месяц, а на стоимость иномарок влияет изменение курса рубля.

Так, цены на собранные в Китае седаны Toyota Camry в комплектации Luxury Edition у одного из московских дилеров составляют от 4,09 до 4,29 миллиона рублей. Весной машина продавалась за 4,59 миллиона рублей.

В свою очередь седаны Toyota Avalon китайской сборки,в комплектации Luxury продаются за 4,35 миллиона рублей. В марте они стоили дороже — 4,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в январе-мае текущего года наиболее популярными на вторичном рынке автомобилями в возрасте 3-5 лет оказались модели Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen. Об этом сообщается в исследовании классифайда «Авито Авто», предоставленном «Газете.Ru».

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